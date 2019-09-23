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Налоговики опровергли мифы, которые ширились среди бизнесменов

23 сентября, 19:22

Предпринимателей не будут заставлять устанавливать кассовые аппараты

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Сотрудники налоговой службы опровергли мифы, которые ширились среди предпринимателей на протяжении последней недели. Один из них – якобы бизнесменов, даже бабушек на рынках, заставят покупать и использовать аппараты. Налоговики говорят, что мелким предпринимателям они не нужны.

Еще некоторые бизнесмены смогут воспользоваться так называемым "регистратором расчетных операций в смартфоне". Тогда продавец будет выдавать электронный чек. Этот сервис пока что разрабатывают, а чиновники обещают, что он будет полностью бесплатен для предпринимателей. Единственное, что необходимо – купить смартфон и разобраться, как работает программа.

"Устанавливается в телефон программа, к тебе приходят, ты продаешь, там, тетрадь, карандаши, альбом, к тебе приходит человек, ты, соответственно, пробиваешь, сканируешь эти коды, информация о наборе товаров идет на сервер. Когда фискализуется, выдается чек в конце, с QR-кодом – покупатель сканирует этот код телефоном", – объяснил Сергей Верланов, глава Налоговой службы Украины.

В свою очередь специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте,  составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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Источник: Сегодня

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