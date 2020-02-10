Налоговики подсчитали физлиц-предпринимателей: что они обнаружили

Фото: if.sfs.gov.ua

В начале 2020 года количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей (ФЛП – русс., ФОП – укр.), часть которых планируют освободить от уплаты ЕСВ, в Украине составило 1885,9 тысяч человек. Это на 19,8 тысяч больше, чем в начале 2019 года. Такие данные привела пресс-служба Государственной налоговой службы.

Так, по данным налоговой, выросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения – "упрощенцев" стало больше на почти 93,8 тысяч человек.

"Наблюдается положительная динамика роста бюджетных поступлений от единого налога. Так, в 2019 году плательщиками было уплачено 24,95 млрд гривен единого налога, что на 25,5% больше, чем в 2018 году", – рассказали в пресс-службе.

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Эти цифры, по мнению налоговиков, свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе.

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При этом, как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей, и это на 15% меньше, чем в 2018-м. В среднем в 2019 году ежемесячно регистрировалось 5500 компаний и 26 000 ФЛП.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что с января налоги в Украине вырастут из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год.

Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается, исходя из показателя минимальной зарплаты и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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