Налоговики продлили срок заполнения декларации: названа дата

К 1 апреля о своих доходах сообщил 1 761 миллионер

Украинцы могут заполнить декларации об имущественном состоянии и доходах за 2019 год до 30 июня. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

"Физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать декларацию за отчетный 2019 год до 30 июня 2020 года включительно", – сообщила пресс-служба налоговой в Facebook.

Также сообщается, что налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, необходимо оплатить до 1 октября 2020 года.

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В Украине 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2019 году, в рамках которой по состоянию на 1 апреля 2020 года доходы свыше 1 млн грн задекларировало 1761 физическое лицо.

Украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что невзирая на попытки поддержать малый и средний бизнес во время карантина, количество регистраций физических лиц-предпринимателей снизилось в три раза.

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О том, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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