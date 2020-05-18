Налоговики рассказали, сколько деклараций подали украинцы в январе-апреле 2020 года

Украинцы задекларировали более 32 миллиардов гривен за четыре месяца

Граждане Украины, где разного рода бизнесы пострадали от карантина, введенного из-за коронавируса, подали более 200 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах в течение января – апреля 2020 года. Такие данные сообщили в Налоговой службе Украины.

Там уточнили, что общая сумма задекларированного дохода составляет 32,1 млрд грн.

При этом граждане самостоятельно определили к оплате:

871 млн грн – налога на доходы физических лиц;

120 млн грн – военного сбора.

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"А 3 150 граждан задекларировали доход в размере более 1 млн гривен", – добавили в налоговой.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Минфине рассказали о доходах госбюджета и о том, каких налогов собрали больше всего.

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Напомним, в апреле 2020 года поступления от единого социального взноса впервые с 2016 года сократились на 3,8%.

Госбюджет Украины за январь-март 2020 года сведен с дефицитом 32,7 млрд грн. По общему фонду дефицит составил 37,5 млрд грн.

18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса за март и апрель 2020 года.

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