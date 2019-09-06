Налоговые изменения: поспешно принятые законы могут убить целые отрасли, предупреждают эксперты

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Ознакомление с текстом законопроекта №1210, который был размещен на сайте Верховной Рады 4 сентября, вызвало настоящий шок у бизнеса. Документ, носящий название "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", по факту предлагает серьезно изменить систему налогообложения, повысив финансовую и фискальную нагрузку на предпринимателей. Они опасаются, что в случае, если законопроект будет принят в таком виде, серьезно пострадают ключевые отрасли украинской промышленности. Ряд крупных предприятий попросту остановится. А те украинцы, которые не заняты непосредственно в этих отраслях, ощутят последствия этих законодательных изменений в виде резкого подорожания доллара.

Одна из отраслей, которая пострадает в случае принятия законопроекта №1210, – горная металлургия.

"Хотя этот законопроект, судя по названию, касается BEPS, в него внесли ряд корректировок, которые, по моему мнению, являются неприемлемыми для всего украинского бизнеса. Его можно охарактеризовать как такой, который повышает фискальную и административную нагрузку на налогоплательщиков. BEPS – инициатива абсолютно правильная. У Украины есть международные обязательства по принятию этого пакета законопроектов, и их надо выполнять. BEPS принят во всем Евросоюзе и во многих других странах мира. Но этот законопроект получился не о BEPS", – говорит Ярослав Гусейнов, руководитель налогового управления группы "Метинвест".

Например, по его словам, законопроектом предлагается исключить персональную ответственность налоговых инспекторов, снизить судебный сбор, расширить права налоговых органов и т.д., что коснется всего бизнеса. При этом прослеживается какое-то избирательное резкое увеличение налоговой нагрузки именно на горно-металлургический комплекс (ГМК).

"В частности, в этом законопроекте есть положение, которое повышает рентную плату за недра минимум на 300%. Мы оцениваем это увеличение где-то в 100 млн долларов в год. Это будет сильный удар по нашим оборотным средствам. Кроме того, если мы продаем себе в убыток, это не должно быть основанием для начисления НДС. А эту норму хотят изменить. Мы категорически против! Сырьевые рынки очень волатильны. Например, наша продукция, железная руда, упала в цене на 25% только за 4 дня августа. Металл также упал и продолжает падать", – говорит Ярослав Гусейнов.

Повышение рентной платы в 3-4 раза просто выбрасывает все предприятия, в частности, горнорудной отрасли, за грань рентабельности. А если украинский металл станет неконкурентоспособным на внешних рынках, его место быстро займет продукция из страны-агрессора, РФ.

"Украина как страна потеряет европейский рынок, который тут же завоюет Россия, – предупреждает президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Немаловажно и то, что тысячи людей могут лишиться работы.

"Пострадают не только промышленные предприятия, но и работники этих предприятий в регионах. Это прежде всего Кривой Рог, Днепропетровская область, которая первой прочувствует на себе этот кризис, – говорит Александр Каленков.

Только в родном городе президента Украины Владимира Зеленского – Кривом Роге – на предприятиях горно-металлургического комплекса работают, по оценкам экспертов, порядка 28 тысяч человек. И это не считая тех, кто занят в подрядных организациях, на транспорте и т.п.

Кроме того, проблемы в ГМК могут привести к серьезному ухудшению ситуации в курсом гривны, а это коснется уже практически всех украинцев.

"ГМК обеспечивает порядка 25% валютных поступлений в Украину. Проблемы в этой отрасли могут спровоцировать удар по гривне", – предупреждает Ярослав Гусейнов.

Бизнес-общество также обращает внимание, что принятие такого законопроекта идет вразрез со словами представителей новой власти насчет последовательного и постепенного изменения налогового законодательства.

"У нас была плохая практика в стране, когда одновременно с принятием каждого бюджета впопыхах принимались и изменения в Налоговый кодекс. Мы очень рассчитывали и рассчитываем до сих пор, что новая власть будет работать по другим принципам. Налоговые изменения должны вноситься только после детального обсуждения в экспертном сообществе. Кроме того, недавно избранный премьер-министр обещал, что все такие изменения будут обсуждаться весной следующего года, а введены в действие будут не ранее 2021 года. И это правильные принципы. Мы как профильная ассоциация, которая представляет треть промышленности страны, обратились и к руководству верховной рады, и к профильному комитету ВР, и к премьер-министру с тем, чтобы вернуть процесс принятия решений об изменениях в Налоговый кодекс в нормальное, цивилизованное русло", – говорит президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Ярослав Гусейнов говорит о том же:

"Очень беспокоит, что власть не выполняет свои обещания. Налоговую реформу обещали рассматривать где-то весной 2020 года со вступлением ее в силу с 2021 года. Мы готовы на конструктивный и откровенный диалог, мы открыты для участия в любых рабочих группах. Но просим: услышьте бизнес. Этот закон нельзя принимать в таком виде".

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