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"Налоговые каникулы" на время карантина: сколько они будут действовать

1 апреля, 06:10

Александра Романюк, Виктория Подолянец

Украинский парламент продлил льготный период по уплате налогов и платежей

"Налоговые каникулы" и отсрочку по платежам продлили. 30 марта Верховная Рада дополнила перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина, приняв закон №3275. О том, что изменится для налогоплательщиков, читайте в нашем материале "Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада".

Плановые проверки сначала запретили до конца мая, а теперь продлили запрет на их проведение до 30 июня 2020 года (кроме госнадзора за высокорисковыми предприятиями, контроля за ценами и госнадзора в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения).

Также еще на месяц продлили отмену штрафных санкций и пени за несвоевременную или неполную уплату единого социального взноса (ЕСВ), несвоевременную подачу отчетности. Если раньше предполагался "льготный период" до конца апреля, то теперь он продлен до 31 мая включительно.

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При этом на месяц также отодвигается срок, в течение которого не будут рассматривать жалобы налогоплательщиков, – тоже до 31 мая 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинский парламент на внеочередном заседании в понедельник принял повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей.

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Напомним, Налоговая служба уже разъяснила, как будет работать новое налоговое законодательство в ближайшие три месяца.

Также мы писали о том, когда коронавирус в Украине ослабеет и какие факторы могут на это повлиять. Подробно о новом вирусе читайте в материале "Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом".

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, какие правила предписаны украинцам на время карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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