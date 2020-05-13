Налоговые льготы на время карантина: Рада приняла важное решение

Верховная Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать бизнес во время карантина. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 333 народных депутата.

"Этот законопроект продолжает налоговые и другие льготы для украинского бизнеса... Этот закон ждет украинский бизнес, так как, к сожалению, карантин затянулся дольше, чем мы планировали в прошлых редакциях документа, поэтому мы просто обязаны его продлить, чтобы наш бизнес смог хоть как-то пережить эти сложные месяцы", - сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Закон среди прочего предусматривает продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства в период с 1 марта, а также пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина; продолжение моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса; продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года.

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Кроме того, документом предполагается уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков до 200 млн грн с 500 млн грн, а также продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

Как известно карантин в Украине продлен до 22 мая. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль уже предупредил, что действие ограничений продлят.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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