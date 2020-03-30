Налоговый комитет Рады одобрил закон, который позволит Украине пережить пандемию и рецессию

Налоговый комитет парламента поддержал законопроект, который позволит Украине договориться о новой программе сотрудничества с МВФ

Налоговый комитет Верховной Рады на заседании 30 марта поддержал законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.

По его словам, комитет собрался со второй попытки и поддержал законопроект, который позволит Украине договориться о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.

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Обновленный макропрогноз предполагает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тысяч гривень, которая с учетом инфляции фактически не поменяется по сравнению с 2019 годом; безработица на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Украинские банкиры советуют парламенту не откладывать старт начала сотрудничества с МВФ по новой программе, поскольку принятие законопроекта о банках очень важно для макрофинансовой стабильности страны.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика, по словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году.

Также мы сообщали о том, что Нацбанк рассчитывает на сотрудничество с МВФ.

Напомним, каждый месяц карантина будет отнимать 2% роста ВВП.

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