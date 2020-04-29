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Наперекор России: Беларусь впервые закупила нефть у Саудовской Аравии

29 апреля, 16:02

Ксения Капустинская

Первая партия будет доставлена в страну через Литву

После масштабного снижения цен на "черное золото", Беларусь закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Беларусь закупила первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут в Клайпеде (Литва) 11 мая", – сказал он.

Напомним, после "нефтяного" конфликта России и Саудовской Аравии в США заявили, что Беларусь может получить американскую нефть в самые сжатые сроки.

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Как известно, ранее правительство Беларуси обсуждало с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии варианты поставок нефти, поскольку считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниямпремию к цене на нефть в прежнем объеме.

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При этом Россия готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ. В ответ на это власти Беларуси заявили, что не видят целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов.

А тем временем нефтяной рынок переживает серьезный кризис из-за падения спроса. У побережья США уже собрались десятки танкеров, которым некуда отгружать нефть:

Танкеры у побережья Калифорнии

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нефть Россия Беларусь Saudi Aramco Белнефтехим

Источник: ТАСС

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