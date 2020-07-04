"Напряженно, но сдержанно": Шмыгаль о реакции МВФ на отставку Смолия

Меморандум о макрофинансовой помощи от ЕС может быть подписан в конце июля

МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно на отставку главы НБУ Якова Смолия, но сотрудничество с Украиной продолжается.

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Об этом заявил в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 20-тых числах июля.

"Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. Сегодня я общался с президентом Европейской комиссии. Мы подтвердили неизменность направления и неизменность политики Ницбанка, которая прописана в законодательстве. Европейские партнеры спокойно ожидают решения по руководителю. Мы продолжаем работу. Это большой показатель с Европой. Уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум о предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро от ЕС. Это также сегодня было проговорено с вице-президентом Еврокомиссии", – заявил Шмыгаль.

По его словам, это важные показатели того, что страна стабильна и, независимо он смены фамилий и личностей, законодательно прописанная база остается стабильной и гарантирует стабильность курса валюты, денежно-экономической политики и стабильного экономического развития, несмотря на кризисную ситуацию.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) уже выдвинул требование к Украине в связи с возможной отставкой главы Нацбанка Якова Смолия – сохранить институциональную независимость НБУ, кто бы не возглавил регулятор.

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Подробнее о том, что ждет Украину в случае отставки главы НБУ, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс".

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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