Напряженность на Ближнем Востоке вызвала рост цен на нефть

С начала открытия новой сессии нефть дорожает

Фото: REUTERS / Christian Hartmann.

Цены на нефть поднимаются в понедельник, 22 июля, из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, где Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:50 по киевскому времени составляет 63,89 долл. за баррель. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила 62,47 долл. за баррель, поднявшись на 0,54 долл. (0,87%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 56,78 долл. за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,33 долл. (0,6%), до 55,63 долл. за баррель.

На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI – на 7,6% в связи с опасениями ослабления спроса на энергоносители в условиях замедления темпов глобального экономического подъема.

В то же время в Ливии добыча нефти упала до 1 млн баррелей в сутки – минимального уровня за пять месяцев, из-за захвата крупнейшего нефтяного месторождения страны – аш-Шарара – неустановленной группой, сообщает Bloomberg. Сейчас форс-мажор на месторождении снят, и добыча постепенно восстанавливается.

Новости "Сегодня" писали, что из записи радиообмена между кораблем Корпуса стражей Исламской революции и фрегатом ВМС Великобритании, находившимся в Ормузском проливе, следует, что иранцы потребовали от танкера Stena Impero изменить курс "из соображений безопасности". Из-за данной ситуации премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет 22 июля заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Ранее мы рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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