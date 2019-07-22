Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Напряженность на Ближнем Востоке вызвала рост цен на нефть

22 июля, 12:08

С начала открытия новой сессии нефть дорожает

Фото: REUTERS / Christian Hartmann
Фото: REUTERS / Christian Hartmann.

Цены на нефть поднимаются в понедельник, 22 июля, из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, где Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:50 по киевскому времени составляет 63,89 долл. за баррель. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила 62,47 долл. за баррель, поднявшись на 0,54 долл. (0,87%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 56,78 долл. за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,33 долл. (0,6%), до 55,63 долл. за баррель.

На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI – на 7,6% в связи с опасениями ослабления спроса на энергоносители в условиях замедления темпов глобального экономического подъема.

В то же время в Ливии добыча нефти упала до 1 млн баррелей в сутки – минимального уровня за пять месяцев, из-за захвата крупнейшего нефтяного месторождения страны – аш-Шарара – неустановленной группой, сообщает Bloomberg. Сейчас форс-мажор на месторождении снят, и добыча постепенно восстанавливается.

Новости "Сегодня" писали, что из записи радиообмена между кораблем Корпуса стражей Исламской революции и фрегатом ВМС Великобритании, находившимся в Ормузском проливе, следует, что иранцы потребовали от танкера Stena Impero изменить курс "из соображений безопасности". Из-за данной ситуации премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет 22 июля заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Ранее мы рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, Ливия, Brent, WTI

Вы сейчас просматриваете новость " Напряженность на Ближнем Востоке вызвала рост цен на нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, на сколько белорусский концерн урезал экспорт из-за "грязной" нефти

Сегодня, 10:02

О снижении экспорта продукции "Белнефтехим" сообщил министр экономики страны

Скандал вокруг FaceApp и обострение в Персидском заливе: главные новости мира

20 июля, 10:25

Америка вошла в новый пик противостояния с Ираном

Уничтожение иранского беспилотника сказалось на цене нефти

19 июля, 11:12

Тем не менее черное золото завершает неделю серьезным падением котировок

Великобритания обещает Ирану помочь с освобождением танкера

14 июля, 01:45

Главное условие для освобождения – гарантии Тегерана не доставлять судно в Сирию

Врачи назвали самый полезный летний фрукт

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Ученые о «воскресении» вида птиц, который считался вымершим

57 вещей, которые можно понять лишь с возрастом

2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов

"Беверли-Хиллз, 90210": вышел новый тизер перезапуска сериала

Чем можно заразиться в салоне красоты и как себя уберечь

В США представили первое летающее на водороде такси

«Беверли-Хиллз 90210» возвращается на экраны

Выращивание клубники для занятых: на агроволокне

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Реставрация рулевых тяг и наконечников для любого транспорта

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Названа смертельная опасность короткого отпуска

Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

Настя Каменских показала фото с отдыха с мужем
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь