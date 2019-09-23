Напряженность на Ближнем Востоке взвинчивает цены на нефть

Фото: REUTERS/Stephen Eisenhammer

Котировки эталонных сортов черного золота продолжают расти после того, как рынок нефти вышел на рекордный рост за неделю. Спрос повышается на новостях о росте напряженности в отношениях США и Ирана после атак на саудовские нефтяные объекты.

"На рынке сохраняются сомнения о том, как быстро королевство сможет восстановить добычу до прежних уровне", – отмечают аналитики Bloomberg.

Так, к 11:43 по киевскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне до 64,49 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дорожали до 58,31 доллара за баррель.

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"До полного восстановления добычи Саудовской Аравией цены на нефть продолжат расти на опасениях усиления геополитических рисков, – отметил аналитик HI Investment Corp. Уилл Юн. - Тем не менее, вряд ли мы увидим войну или военную конфронтацию".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану. Он отметил, что Тегеран "не хочет вступать в военный конфликт", но намерен защищать свою территорию. Заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским нефтяным объектам он назвал "выдумкой", в которую "саудовцы сами не верят".

Зариф раскритиковал США за новые санкции в отношении Ирана, назвав их неприемлемыми и опасными, поскольку они ограничивают международные сделки Ирана и доступ страны к продуктам питания и лекарствам, сообщило в субботу агентство "Мехр".

Из-за атаки беспилотников на крупные объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября Саудовская Аравия сократила добычу нефти вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, в Вашингтоне и Эр-Рияде в это не поверили.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В пятницу Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

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