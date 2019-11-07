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Нарастить добычу газа и повысить энергонезависимость: в ДТЭК Нефтегаз назвали способ

7 ноября, 18:41

Именно благодаря системному подходу к применению инноваций ДТЭК Нефтегаз успешно осваивает уплотненные песчаники

Фото: ДТЭК Нефтегаз

Фото: ДТЭК Нефтегаз

С помощью внедрения инновационных технологий возможно существенно нарастить запасы и объемы добычи газа на действующих месторождениях.

Об этом заявил на IV Киевской конференции по современным методам бурения Ньюфолк НКЦ Иван Гафич, директор по разведке и перспективному развитию ДТЭК Нефтегаз.

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Эксперт подчеркнул, что трудноизвлекаемые запасы действующих месторождений содержат значительный потенциал для наращивания добычи, однако их разработка несет серьезные вызовы. Именно благодаря системному подходу к применению инноваций ДТЭК Нефтегаз успешно осваивает уплотненные песчаники, из которых ранее не получалось получить промышленный приток газа. Так, часть добычи компании из таких коллекторов сейчас составляет 20%.

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Фото: facebook.com/utg.ua

"Инновационные технологии позволили компании нарастить 7 млрд куб. м технически добываемых и экономически обоснованных запасов газа на Семиренковском месторождении. Также благодаря инновациям мы впервые получили стабильную промышленную добычу из девонских отложений, которые характеризуются аномально высокими пластовыми давлениями и граничными параметрами продуктивных песчаников на Мачухском месторождении. Применение буровых растворов на углеводородной основе в совокупности с другими геолого-техническими мероприятиями позволило компании увеличить дебиты скважин на 100-150 тыс. куб. м в сутки. Таким образом, внедрение инноваций крайне важно для достижения энергонезависимости Украины", – отметил Иван Гафич.

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ДТЭК добыча газа ДТЭК Нефтегаз

Источник: Сегодня

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