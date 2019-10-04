Нардеп Бондарь инициирует отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии из России

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Импорт электроэнергии из России угрожает энергетической безопасности Украины, его нужно запретить. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь во время брифинга в Верховной Раде 3 октября.

Депутат напомнил, что 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которым разрешила импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества. Автор этой поправки председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус уверял, что импорт будет осуществляться из Беларуси, однако уже 1 октября состоялась первая поставка электроэнергии в режиме импорта из России.

"Буквально 18 сентября был принят закон по ядерной тематике, в который вставили поправку, которая вовсе не касалась этого закона, а касалась рынка электроэнергии. Так называемую поправку надо было внести, чтобы позволить стране-агрессору, России иметь возможность поставлять электроэнергию в Украину. Рассказывали во время принятия этого закона, что это поставки электроэнергии из Молдовы, из Беларуси. А нет, таких мощностей эти страны не имеют, и оказалось, что это поставки электроэнергии напрямую из страны-агрессора, из России", – пояснил Бондарь.

По мнению депутата, импорт электроэнергии из России ударит по отечественным генерирующим компаниям, негативно скажется на работе угледобывающих предприятий, спровоцирует рост задолженности перед шахтерами, а также угрожает энергетической безопасности страны в целом. Поэтому он намерен инициировать законопроект об отмене этой законодательной нормы.

"Как председатель подкомитета угольной промышленности, готовлю законопроект, чтобы исправить эти позорные изменения, которые протянуло большинство 18 сентября. Я надеюсь, что коллеги, которые разделяют мое мнение, присоединятся к подписанию этого закона и все-таки будем здесь, в стенах парламента, доказывать, что эту ошибку надо исправлять", – сообщил Бондарь.

По мнению энергетического эксперта Михаила Гончара, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пролоббировал открытие импорта электроэнергии из России в интересах олигарха Игоря Коломойского.

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Эксперт считает, что Украина не должна открывать возможность импорта электроэнергии из РФ, пока не прекращена агрессия против нашей страны, поскольку восстанавливать энергетическую зависимость от Кремля крайне опасно из-за применения Россией энергоресурсов как элемента политического шантажа. По мнению Гончара, руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус целенаправленно пролоббировал внесения соответствующей поправки в законопроект, чтобы энергоемкие предприятия бизнесмена Игоря Коломойского смогли получать более дешевую электроэнергию.

"Под прикрытием создания или развития конкурентного рынка электроэнергии, мол, снять все ограничения на импорт. И таким образом чтобы на рынок попала более дешевая электроэнергия. В условиях нормальных отношений с Россией, наверное, это было бы возможно. В условиях, когда Россия — агрессор, должно быть табу на подобные вещи. Но здесь, я думаю, что в основном идет интерес со стороны "приватовской" олигархической группировки... Руководитель комитета сыграл роль слуги олигархата. Он не впервые замечен на каких-то таких действиях, которые, собственно говоря, служат интересам отдельно взятой олигархической структуры", — сказал Гончар.

Эксперт отметил, что Кремль пытается использовать энергозависимость Украины для давления в своих политических интересах. А также не исключил возможности организации с ее стороны кибератак на нашу энергосистему.

"Мы создаем угрозу на ближайший зимний период, когда если вдруг будет более холодная зима, если в силу тех или иных причин, например, не будет хватать тепловой маневровой генерации, то собственно для поддержания баланса в объединенной энергосистеме придется брать больше электроэнергии по импорту. А Россия тогда скажет, что мы можем это обеспечить только при условии подписания соответствующего контракта, и обусловит это определенными политическими требованиями... Более того, мы не должны исключать риски того, что зимой Россия сознательно пытается нам устроить, условно, холодный темный сценарий, то есть по сути, кроме кризиса, связанного с прекращением транзита газа через территорию Украины, они вполне могут прибегнуть и к кибератакам на объединенную энергосистему", — заявил Гончар.

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По мнению бывшего председателя Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, поправка Геруса, которая открыла импорт электроэнергии из России, внедрена в интересах олигарха Коломойского, который заинтересован в дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Действия Геруса могут ухудшить отношения Украины и США, а также усложнить реализацию программы правительства. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Иначе у него (Коломойского. – Ред.) прибыль, маржа очень маленькая, все уходит на оплату электроэнергии. Эта тема идет уже очень давно. Но второй вопрос, у кого мы покупаем. Мы покупаем у господина Сечина (председателя совета директоров "Интер РАО ЕЭС". – Ред.), который когда-то был заместителем главы администрации президента Путина. В ноябре 2014 года Соединенные Штаты Америки наложили на него санкции. Мы кричим: санкции, санкции, санкции, – и у человека, на которого наложила Америка санкции, берем и покупаем электроэнергию. В марте этого года Канада на него наложила санкции за инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе. Значит, дважды под санкциями. И мы покупаем, наша украинская фирма покупает у господина Сечина, у его фирмы, где он является председателем совета директоров", - заявил Москаль.

Он считает недопустимым открытие импорта электроэнергии из России в пользу олигарха Коломойского, в том числе с учетом негативной реакции США на сотрудничество Украины с компанией, руководитель которой находится под санкциями США.

"Кто-то в парламенте сходит с ума и эти бизнес-поправки узаконивает. Вот завтра эта информация дойдет до Соединенных Штатов Америки. И Госдеп спросит: так вы же просили санкции, мы ввели, так вы у тех, которые под нашими санкциями, взяли 20% рынка электроэнергии. Это, простите, я считаю, что это или некомпетентность, или это абсолютно продуманная преступная схема под одного из украинских олигархов", – сообщил Москаль.

По его мнению, инициатива Геруса об импорте электроэнергии из России противоречит планам правительства по сокращению безработицы вдвое, как это предусмотрено Программой Кабинета министров и будет способствовать увеличению трудовой миграции из Украины.

"Уже могу поздравить премьер-министра, что он (Герус. – Ред.) миллиона человек сегодня трудоустроил. Только не в Украине. Им придется трудоустроиться в других странах. Потому что уменьшится добыча угля на шахтах – это раз. Второе – поднимется цена угля на шахтах. Третье – куда тот уголь сбывать? Уменьшится выход электрической энергии с ТЭС, уменьшатся продажи украинского "Энергоатома", который так выдает 56% всей электроэнергии. Явно столько рабочих и столько инженеров и специалистов будет нужно ", – заявил Москаль.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал поправку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако, 1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк высказал мнение, что пролоббирован председателем парламентского комитета по вопросам энергетики Андреем Герус импорт электроэнергии из России возвращает страну в состояние зависимости от Кремля.

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