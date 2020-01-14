Нардеп рассказал, как нарушается указ об энергобезопасности Украины

Импорт российской электроэнергии можно восстановить в любое время на любой срок, говорит Волынец

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Несмотря на заявления властей о запрете импорта электроэнергии из России в Украину , возможность его возобновления по-прежнему остается.

Об этом член фракции "Батькивщина", председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с госорганами власти и общественностью комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услуг Михаил Волынец пишет на своей странице в Facebook и выкладывает копию ответа Офиса президента на его запрос.

Он обратил внимание, что, по решению Кабмина, импорт российской электроэнергии можно восстановить в любое время на любой срок.

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Нардеп также пишет, что, согласно указу президента "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", Кабмин должен был "принять исчерпывающие меры по полному погашению задолженности перед шахтерами до 31 декабря и предотвращению возникновения новой задолженности".

Однако "единственные исчерпывающие меры, принятые на сегодняшний день – обеспечение чиновников премиями и условиями для отдыха", сетует Волынец.

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Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" .

Закон запрещает продажу и поставку электрической энергии из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Также напомним, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко объяснил, чем на самом деле является "запрет" Радой импорта российской электроэнергии.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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