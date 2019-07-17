Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Нардеп: Запуск нового рынка электроэнергии – это большая победа Украины

17 июля, 13:29

Введение рынка стало маркером дееспособности государства во внедрении реформ

Фото: Pixabay

Введение нового рынка электроэнергии является большой победой Украины на энергетическом и дипломатическом фронте. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко во время круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы", проведенного 16 июля во Верховной Раде.

"Введение нового энергорынка является огромной победой Украины, не только на энергетическом, но и на дипломатическом фронте. Потому что конкурентный рынок – это толчок в развитии энергетической отрасли, который позволит и привести в Украину новые масштабные инвестиции, и ввести новые рабочие места и повысить заработные платы работникам. Но необходимо акцентировать внимание на том, что и на международной арене это очень важное событие. Потому что Украина оставалась предпоследней страной Европы, а последней является Беларусь, энергетический рынок которой до 1 июля 2019 года, работал по непрозрачной, неконкурентной модели. Мы сделали так, что Украина, наконец, заработает на таком же рынке, на котором работает почти 20 лет большинство стран Европы. Это является важнейшим достижением Украины", – заявила Заружко.
 
По мнению депутата, введение рынка стало также маркером дееспособности государства во внедрении реформ, важным критерием для продолжения сотрудничества Украины с международными партнерами и получения финансовой поддержки.
 
"Украина показала себя как эффективного игрока, который может рассчитывать в том числе и на макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро, которая сейчас будет предоставлена стране. Мы можем говорить и о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом, с Европейским банком реконструкции и развития. Мы можем говорить и о том, что несмотря на все те сложности, о которых говорят участники рынка, Украина их преодолевает, и они не могут стать основанием для того, чтобы реформа была прекращена", – считает депутат.
 
Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Запуск рынка – это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС, а также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег электроэнергия, энергорынок, рынок электроэнергии, Заружко

Вы сейчас просматриваете новость " Нардеп: Запуск нового рынка электроэнергии – это большая победа Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Папарацци впервые подловили Меган с 2-месячным сыном на улице

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Зачем нужен детский гинеколог? Отвечает специалист

ГФС поймала известную АЗС на торговле нелегальным топливом

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь