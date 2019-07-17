Нардеп: Запуск нового рынка электроэнергии – это большая победа Украины

Введение рынка стало маркером дееспособности государства во внедрении реформ

Фото: Pixabay

Введение нового рынка электроэнергии является большой победой Украины на энергетическом и дипломатическом фронте. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко во время круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы", проведенного 16 июля во Верховной Раде.

"Введение нового энергорынка является огромной победой Украины, не только на энергетическом, но и на дипломатическом фронте. Потому что конкурентный рынок – это толчок в развитии энергетической отрасли, который позволит и привести в Украину новые масштабные инвестиции, и ввести новые рабочие места и повысить заработные платы работникам. Но необходимо акцентировать внимание на том, что и на международной арене это очень важное событие. Потому что Украина оставалась предпоследней страной Европы, а последней является Беларусь, энергетический рынок которой до 1 июля 2019 года, работал по непрозрачной, неконкурентной модели. Мы сделали так, что Украина, наконец, заработает на таком же рынке, на котором работает почти 20 лет большинство стран Европы. Это является важнейшим достижением Украины", – заявила Заружко.



По мнению депутата, введение рынка стало также маркером дееспособности государства во внедрении реформ, важным критерием для продолжения сотрудничества Украины с международными партнерами и получения финансовой поддержки.



"Украина показала себя как эффективного игрока, который может рассчитывать в том числе и на макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро, которая сейчас будет предоставлена стране. Мы можем говорить и о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом, с Европейским банком реконструкции и развития. Мы можем говорить и о том, что несмотря на все те сложности, о которых говорят участники рынка, Украина их преодолевает, и они не могут стать основанием для того, чтобы реформа была прекращена", – считает депутат.



Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Запуск рынка – это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС, а также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нардеп: Запуск нового рынка электроэнергии – это большая победа Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"