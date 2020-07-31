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Нардепы обратились в ГБР по поводу махинаций НКРЭКУ и "Центрэнерго"

31 июля, 16:50

Инна Бабур Инна Бабур

Нардепы просят расследовать факт нанесения убытков госпредприятиям из-за схем "торговли воздухом"

Группа депутатов обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой начать расследование в отношении должностных лиц НКРЭКУ и "Центрэнерго" по факту нанесения государственным предприятиям "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель" убытков из-за схем "торговли воздухом".

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Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец, обнародовав в Facebook копию соответствующего обращения.

"Невыполнение председателем и членами НКРЭКУ своих должностных обязанностей привело к существенным финансовым потерям государственных предприятий "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель", – говорится в обращении депутатов.

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Только за последние несколько месяцев, по утверждению депутатов, убытки госпредприятий, с молчаливого согласия НКРЭКУ, составили более 0,5 млрд грн.

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Напомним, 29 июля АМКУ установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездействии НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии.

За неделю до этого журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом". Они утверждали, что схема позволяла находящейся под контролем группы "Приват" компании "Центрэнерго" зарабатывать миллиарды за счет манипуляций на балансирующем рынке, нанося тем самым ущерб госпредприятиям "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель".

Согласно расследованию, возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создал регулятор – НКРЭКУ.

Впервые схема "торговли воздухом" была описана в феврале 2020 года в издании "Бизнес-Цензор". Тогда депутат Алексей Кучеренко заявил, что схема стала возможной благодаря изменениям в правила рынка электроэнергии, которые пролоббировал Андрей Герус.

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Также соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный обвинил Геруса в сознательном покрытии схем "торговли воздухом" на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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