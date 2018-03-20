Нардепы призвали антикоррупционеров отчитаться о ходе следствия по ПриватБанку

Депутаты требуют, чтобы главные антикоррупционеры страны отчитались о ходе следствия по хищению средств, присвоенных – по данным Национального банка Украины, который ссылается на расследование американского агентства "Kroll", – бывшими владельцами ныне национализированного ПриватБанка. По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, эти деньги можно направить на социальные выплаты украинцам.

"6 млрд средств украинцев украли из ПриватБанка, еще 120 миллиардов гривен заплатили, чтобы спасти банк, за все заплатили из карманов украинцев, а потом нам рассказывают, что надо взять миллиард долларов кредита, потому что, видите ли, нет средств, чтобы покрыть дефицит бюджета. Воровать миллиард долларов – есть умение, а найти тех, кто украл, вернуть в Украину и вытрясти из них народные деньги – умений нет", – заявил Олег Ляшко.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. На то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева утверждала, что прежние владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выдали значительные кредиты приближенным лицам и компаниям. А в ночь перед национализацией со счетов по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн. В результате, по словам экс-главы НБУ, общий размер выведенных денег составил 148 млрд грн.

Это, для сравнения, свыше шестидесяти миллионов пенсий или почти двадцать миллионов зарплат для работающих украинцев. И речь не о минимальных, а о средних по стране пенсиях и зарплатах.

Государству пришлось взять все долги на себя. В конечном итоге за мошенничество владельцев "Приватбанка" расплатятся все украинцы-налогоплательщики. Согласно данным Нацбанка, аудит международной компании Kroll выявил, что махинации в "Приватбанке" нанесли убыток государству минимум в 5,5 млрд долларов.

Летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата", против бывших бенефициаров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов, которые были прописаны в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из ПриватБанка арестовал имущество ряда заводов, конечными бенефициарами которых являются бывшие бенефициары "Привата" – Коломойский и Боголюбов. Судебное производство началось еще три года назад. Должностные лица ПриватБанка подозреваются в завладению 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.

19 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.