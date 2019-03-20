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Насалик сообщил, когда Кабмин продлит контракт с Коболевым

Сегодня, 13:34

Министр перечислил три требования Кабинета министров

Фото: Игорь Насалик / Facebook
Фото: Игорь Насалик / Facebook.
Насалик сообщил, когда Кабмин продлит контракт с Коболевым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/222/797/5c9222797e74a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/222/797/5c9222797e74a.jpg Экономика Министр перечислил три требования Кабинета министров

Кабинет министров рассмотрит вопрос продления контракта с действующим главой правления "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым после того, как набсовет компании согласится на три требования правительства и примет соответствующее решение.

Об этом 20 марта заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства.

"Наблюдательный совет должен провести заседание и принять или не принять [требования Кабмина], после чего правительство уже будет рассматривать. После первого требования наблюдательного совета правительство объявило конкурс [на должность главы "Нафтогаза"]. Если эти условия не будут приняты, тогда пройдут выборы на конкурсных основаниях", – рассказал он.

Насалик также напомнил требования Кабмина:

  • снижение зарплаты главы "Нафтогаза" минимум в два раза;
  • выделение "Укртрансгаза" в отдельную систему;
  • наращивание добычи газа в Украине.

Таким образом, на сегодняшнем заседании правительство не приняло решение о продлении контракта с Коболевым, срок действия которого истекает 22 марта.

Напомним, Кабинет министров 6 марта объявил открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Одной из причин стали "заоблачные" и "космические" зарплаты менеджмента компании, о чем неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.

19 марта СМИ писали, что набсовет компании предложил продлить контракт с главой компании Андреем Коболевым и заменить двух членов правления.

20 марта Гройсман в ходе заседания правительства сообщил, что Кабинет министров намерен продлить контракт с правлением "Нафтогаза", включая Коболева. Условием для такого решения является, в частности, снижение зарплаты.

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Тег Кабмин, Нафтогаз, контракт, Насалик, Нафтогаз Украины, Коболев

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Источник:

УНИАН

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