Насалик сообщил, когда Кабмин продлит контракт с Коболевым
Министр перечислил три требования Кабинета министров
Кабинет министров рассмотрит вопрос продления контракта с действующим главой правления "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым после того, как набсовет компании согласится на три требования правительства и примет соответствующее решение.
Об этом 20 марта заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства.
"Наблюдательный совет должен провести заседание и принять или не принять [требования Кабмина], после чего правительство уже будет рассматривать. После первого требования наблюдательного совета правительство объявило конкурс [на должность главы "Нафтогаза"]. Если эти условия не будут приняты, тогда пройдут выборы на конкурсных основаниях", – рассказал он.
Насалик также напомнил требования Кабмина:
- снижение зарплаты главы "Нафтогаза" минимум в два раза;
- выделение "Укртрансгаза" в отдельную систему;
- наращивание добычи газа в Украине.
Таким образом, на сегодняшнем заседании правительство не приняло решение о продлении контракта с Коболевым, срок действия которого истекает 22 марта.
Напомним, Кабинет министров 6 марта объявил открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Одной из причин стали "заоблачные" и "космические" зарплаты менеджмента компании, о чем неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.
19 марта СМИ писали, что набсовет компании предложил продлить контракт с главой компании Андреем Коболевым и заменить двух членов правления.
20 марта Гройсман в ходе заседания правительства сообщил, что Кабинет министров намерен продлить контракт с правлением "Нафтогаза", включая Коболева. Условием для такого решения является, в частности, снижение зарплаты.
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