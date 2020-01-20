Население Украины сокращается бешеными темпами: статистика

В Госстате рассказали о том, сколько украинцев родилось и умерло в 2019 году

Многодетным семьям за третьего малыша и последующих доплатят по 1700 грн каждый месяц / Фото: Pixabay

Население Украины уменьшается. Об этом говорят цифры, обнародованные Государственной службой статистики Украины (Госстат).

Так, численность населения Украины за январь-ноябрь 2019 года сократилась на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 41 млн 922 тыс. граждан.

По данным статистического ведомства, в январе-ноябре 2019 года родилось 286,7 тыс. детей, в то время как в январе-ноябре годом ранее года этот показатель составил 312,6 тыс.

За 11 месяцев прошлого года была зафиксирована естественная убыль населения – 533,7 тыс. человек, тогда как за аналогичный период позапрошлого года естественная убыль составила 535,1 тыс. человек.

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При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек. В январе-ноябре 2018 года этот показатель составил 13 тыс. 677 человек.

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 54 новорожденных.

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Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что рождаемость в Китае снизилась до минимума за последние 70 лет. Но при этом население Поднебесной уже превысило 1,4 млрд человек.

А в Украине до сих пор размышляют над тем, стоит ли проводить традиционную перепись или же отдать предпочтение альтернативным методам подсчета количества граждан, которые могли сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам готовят сюрприз к переписи населения. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство планирует внедрить онлайн-инструменты для более эффективного процесса переписи украинцев.

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