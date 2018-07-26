"Нашли общую точку зрения с МВФ": Минфин не хочет изменять бюджет-2018

Министерство финансов Украины не планирует инициировать изменения бюджета на 2018 год. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Мы не планируем в этом году выходить с изменениями в бюджет. Разве что речь пойдет о каких-то экстраординарных мерах", – сказала и.о. министра.

Она также уточнила, что Минфин нашел общую точку зрения с Международным валютным фондом (МВФ) в бюджетных вопросах по ряду позиций. Однако переговоры в этом направлении продолжаются, поскольку часть вопросов требует "коррекционных мер".

"Но, я думаю, их будет достаточно провести на уровне Министерства финансов или Кабинета министров", – пояснила Маркарова.

Маркарова также сообщала, что по результатам пяти месяцев 2018 года выполнение общего фонда государственного бюджета составило 99%, а с учетом спецфонда – 100%. В связи с этим руководительница Минфина подчеркнула, что не видит причин для секвестра, хотя ранее допускала возможность сокращения расходов бюджета.

Также и.о. министра финансов заявляла, что Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны МВФ, так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно. Соблюдение предельного дефицита бюджета является одним из трех предусловий Международного валютного фонда на ряду с повышением цен на газ и внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде.