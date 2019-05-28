Насколько подорожали вареники с картошкой для украинцев: эксперт изучил цены

Стоимость вареников росла в четыре раза быстрее инфляции

Фото: Pixabay

Стоимость приготовления вареников с картошкой за год выросла на 40% – с 40,2 грн до 56,5 грн, исходя из одного килограмма картофеля. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он указал, как повысились цены на каждый из продуктов:

картофель (1 кг): май 2018 года – 8,8 грн, май 2019 года – 15 грн (+70%);

мука (800 г): 2018 – 9,7 грн, 2019 – 12,1 грн (+25%);

лук (250 г): 2018 – 1,7 грн, 2019 – 8,6 грн (в пять раз);

сметана 15% жирности (200 г): 2018 – 15,3 грн, 2019 – 16,7 грн (+9%);

подсолнечное масло (50 мл): 2018 – 1,6 грн, 2019 – 1,7 грн (+6%);

яйцо (1 шт): 2018 – 3,1 грн, 2019 – 2,4 грн (-23%).

"Приготовление этого национального блюда более чем в четыре раза опередило инфляцию, которая составила за это время 8,9%", – добавил эксперт.

Ранее Дорошенко сообщил, что овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн, а потребительская инфляция в прошлом месяце составила 1%. Таким образом, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.

Также он рассказал, что с мая 2018 года приготовление окрошки в Украине подорожало на 6% – с 96,9 грн до 102,9 грн.

Весной 2019 года подорожали традиционные выезды на шашлыки. "Сегодня" отправились на рынок, чтобы проверить, сколько нужно выложить за пикник и смогут ли украинцы позволить себе такой отдых:

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