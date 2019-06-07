"Наступаем на те же грабли": в Кабмине объяснили, откуда возьмут деньги на зарплаты шахтерам
Правительство выделило 295 миллионов гривен
Кабинет министров Украины принял решение направить 295 млн гривен на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
По его словам, изначально эти средства в бюджете были запланированы на модернизацию угольных шахт.
"Сейчас мы деньги с модернизации – это мы забрали деньги с Лисичанска и "Южнодонбасской третьей" – направляем на заработную плату. Снова наступаем на те же грабли, которые были всегда. Эти 295 миллионов приняты на Кабинете министров, сейчас проходят согласование в Министерстве финансов. Сегодня (7 июня. – Ред.) или в понедельник (10 июня. – Ред.) они будут направлены шахтерским коллективам", – сказал Насалик во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Как сообщалось, в государственном бюджете на 2019 год на модернизацию государственных шахт предусмотрено 2,3 млрд гривен. Насалик ранее отмечал , что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию. Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.
В то же время, новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:
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