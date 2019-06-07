"Наступаем на те же грабли": в Кабмине объяснили, откуда возьмут деньги на зарплаты шахтерам

Правительство выделило 295 миллионов гривен

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кабинет министров Украины принял решение направить 295 млн гривен на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, изначально эти средства в бюджете были запланированы на модернизацию угольных шахт.

"Сейчас мы деньги с модернизации – это мы забрали деньги с Лисичанска и "Южнодонбасской третьей" – направляем на заработную плату. Снова наступаем на те же грабли, которые были всегда. Эти 295 миллионов приняты на Кабинете министров, сейчас проходят согласование в Министерстве финансов. Сегодня (7 июня. – Ред.) или в понедельник (10 июня. – Ред.) они будут направлены шахтерским коллективам", – сказал Насалик во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2019 год на модернизацию государственных шахт предусмотрено 2,3 млрд гривен. Насалик ранее отмечал , что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию. Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.

В то же время, новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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