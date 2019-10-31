НАТО поддерживает Украину, получено разрешение на арест Дубневича: итоги дня

Гривня снова укрепляется к доллару, а таксофоны уходят в прошлое

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Общество

19 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Два случая заболевания дифтерией на сегодня лабораторно подтверждены в Киеве. Об этом сообщили в КГГА.

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Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее"). По данным прокуратуры, Дубневич организовал схему, в результате которой государству нанесены убытки на 93 млн грн.

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Сократить на 18,5 тыс. позиций штат районных государственных администраций (РГА) приняло решение правительство. Цель сокращения – повышение эффективности работы государственных органов.

105 тыс. автомобилей заезжало на новый многоуровневый паркинг в аэропорту "Борисполь" с момента его открытия 23 мая этого года. Средний чек за парковку составляет 180 гривен, а среднее время нахождения автомобилей на стоянке – 6 часов. Около 20% водителей успевают покинуть паркинг в течение 10 минут, за которые платить не нужно. В среднем за день на парковку заезжают 636 автомобилей.

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40 млн евро выделили партнеры и союзники НАТО через 10 трастовых фондов для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация.

Экономика

Укрепил на 18 копеек до 24,82 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 1 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 31 октября. За неделю с 25 октября по 1 ноября гривня окрепла по отношению к доллару на семь копеек.

Снизилась на 2,1% за сентябрь задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг – до 51 млрд грн, сообщил Госстат.

С 1 февраля 2020 года "Укртелеком" прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. Сейчас компания обслуживает около 4 800 таксофонов, все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

В тренде Легализация евроблях: в Раду внесли законопроект с новой формулой

Вступят в силу 1 октября 2020 года государственные стандарты велосипедной инфраструктуры, которые утвердил Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества.

Увеличился на 7,7% импорт в Украину агропродукции в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,2 млрд долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в этот период стали государства ЕС – 2,1 млрд долларов. В странах Азии Украина закупила продовольствия на 714 млн долларов, а в Латинской Америке – 337 млн долларов.

Подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации первой очереди строительства Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева "Укравтодор" и китайская компания Poly Changda Engineering.

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Совет директоров ЕБРР одобрил предоставление дополнительного финансирования в сумме 200 млн евро на развитие возобновляемых источников энергии в Украине.

Мир

Комитет конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7. В ней отмечается, что Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ". Президент США Дональд Трамп в августе заявлял, что Россию целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7. Эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

На 0,25 процентного пунктаФедеральная резервная система США понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам, до диапазона 1,5-1,75% годовых. Ставка снижена уже третий раз за текущий год..

Официально объявили об объединении французская группа PSA (бренды Peugeot и Citroen) и итало-американский Fiat Chrysler. В результате слияния на рынке появится компания с четвертым объемом производства в мире.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал экологическую кампанию #TeamTrees, предоставив 1 млн долларов на посадку деревьев.

Компания Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам IV квартала – до 64 млрд долларов (+2% год к году). Чистая прибыль при этом сократилась на 4% – до 13,7 млрд долларов.

Запрет на продажу деликатеса фуа-гра одобрил городской совет Нью-Йорка. Запрет обосновали тем, что производство фуа-гра зачастую предполагает жестокое обращение с птицами. Если законопроект подпишет мэр города Билл Де Блазио, запрет вступит в силу с 2022 года.

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