"Навести порядок в своем доме": Лещенко озвучил цель земельной реформы

Политик призвал не делить фермеров на хороших и плохих, на крупных и мелких

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Земельная реформа – это не только один закон, это десятки нормативных актов, это передачи земель громадам, это наведение порядка в кадастрах, это приведение в порядок регистрации, нотариальной форме; это борьба с рейдерами, это наведение порядка в части аукционов, это запрет любых спекуляций и манипуляций.

Об этом заявил Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", где 7 февраля выясняли, какое будущее ожидает украинские села, и что унаследует будущие поколения, если открыть рынок земли.

"Это долгий и сложный путь... Нам очень сложно в этом процессе, потому что до нас никто не отваживался это делать", – заявил он.

По словам политика, если это не будет отвечать интересам украинского народа, президент не подпишет такой закон. Кроме того, остальные законы будут приниматься в земельном пакете. И до того момента, пока не будет подготовлена нормативная база, соответствующие законы не будут вступать в силу.

"Реформа не ради реформы. А реформа ради того, чтобы дать экономический толчок стране, чтобы, чтобы был собственник на земле, чтобы заботился об этой земле и дал возможность развиваться всем: и малому, и среднему, и крупному товаропроизводителю", – отметил Лещенко.

Политик призвал не делить фермеров на хороших и плохих, на крупных и мелких.В Украине все имеют право на существование.

"На сегодня цель у нас одна и простая: это качественные земельные отношения, легализация всего того, что происходит. Мы хотим навести порядок в своем доме", – резюмировал он.

Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

В итоге депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. За первый заход парламентариям удалось рассмотреть 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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