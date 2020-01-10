Найем рассказал, сколько денег не досчитались в "Укроборонпроме"

Почти миллиард гривен за 10 лет вывели в оффшоры из "Укроборонпрома"

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

За 10 лет государственный концерн "Укроборонпром", которому недавно грозили санкции США, понес 896 млн гривен убытков в рамках 583 уголовных производств. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

"Миллиард гривен. Почти столько украли из "Укроборонпрома" за последние 10 лет. Это – около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны", – заявил он.

При этом за все время существования концерна его руководители самостоятельно инициировали только половину – 251 уголовное производство. За шесть месяцев новый топ-менеджмент обнаружил и передал в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производств.

Реклама

"В частности, инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного комитета Рады, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и за пособничества экс-руководителей самого "Укроборонпрома" и его отдельных предприятий", – рассказал Найем.

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и гендиректор компании "Baker Tilly Ukraine" Александр Почкун подписали контракт на аудит.

В тренде Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств на предприятиях "Укроборонпрома".

Также мы сообщали о том, что в октябре 2019 года в аэропорту Борисполь был задержан бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко. Ему предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

В марте 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама