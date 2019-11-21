Найем заявил, что стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", членом наблюдательного совета которого недавно стал топ-менеджер "Нафтогаза". Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

На вопрос, работает ли он в "Укроборонпроме", Найем ответил: "Да действительно, я там сейчас работаю ... Заместитель генерального директора".

Официальная информация о назначении Найема на соответствующую должность отсутствует. Также его нет в перечне заместителей генерального директора "Укроборонпрома" на официальном сайте концерна.

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В пресс-службе "Укроборонпрома" не опровергли и не подтвердили заявление Найема и попросили прислать соответствующий запрос для выяснения информации о назначении.

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Как писали новости "Сегодня", недавно гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил себе четырех заместителей. Заместителем по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргаздобыче" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

Мы сообщали, что "Укроборонпром" может стать частью холдинговой компании. Главный офис компании будет центром принятия ключевых решений.

Ранее "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, которые помогают запускать ракеты и самолеты, а также спасают человеческие жизни:

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