Наземным домашним солнечным станциям в Украине гарантировали "зеленый" тариф
Верховная Рада исправила юридический коллапс
Верховная Рада приняла закон, которым исправила несогласованность между положениями закона "Об альтернативных источниках энергии", в результате чего владельцам домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт гарантирована возможность продавать электричество в сеть по "зеленому" тарифу без ограничения по месту их установки.
"За" принятие соответствующего законопроекта № 10357 проголосовали 243 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, документом вносятся изменения в закон "Об альтернативных источниках энергии" относительно определения порядка расчета уровня "зеленого" тарифа для всех частных домохозяйств, которые производят электроэнергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований по их размещению и установленной мощности.
Отмечается, что закон будет способствовать обеспечению прав и законных интересов потребителей, которые установили или планировали до конца 2019 года установить домашние солнечные электростанции и продавать излишек энергии в сеть по "зеленому" тарифу.
Как сообщалось, 4 июня Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности одобрил законопроект, которым предлагалось отменить ограничения на установку домашних солнечных электростанций на земле, а также гарантировать право продавать излишек энергии по "зеленому" тарифу до конца 2029 года.
Глава комитета Александр Домбровский отмечал, что нормы законопроекта не только устраняют несогласованность между положениями и гарантируют "зеленый" тариф до конца года, но и дают потребителям право на установку домашней солнечной электростанции мощностью до 30 кВт до конца 2029 года с последующей возможностью продажи избытка электроэнергии по "зеленому" тарифу, без конкретизации требований по их размещению.
25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Принятый закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 КВт на земле с правом получать "зеленый" тариф за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно было устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений
Напомним, президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями канадского бизнеса заявлял, что иностранцы готовы вкладывать миллионы долларов в украинскую зеленую энергетику, а Украина всячески будет способствовать таким инвесторам:
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