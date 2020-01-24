Назван новый миллионер на зарплате: на каких госпредприятиях хорошо платят

Руководители украинских госпредприятий зарабатывают более миллиона гривен в месяц

Фото: antonov.com/

Зарплата директора госпредприятия Антонов оказалась выше, чем у украинских министрови народных депутатов.

Более того, президент США Дональд Трамп, который получает 33,3 тыс. долларов в месяц (около 800 тыс. гривен), зарабатывает меньше, чем глава украинского авиаконцерна.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, сообщают Українські Новини.

Так, топ-менеджер получил зарплату за декабрь в сумме 1 203 067 гривен.

Реклама

Денежные средства были получены им 20 января.

При этом Донец занимает должность руководителя ГП "Антонов" с 30 мая 2018 года.

В тренде Украинцам пересчитали тарифы на тепло: что произошло с платежками

Его зарплата превосходит зарплату главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, который недавно был вынужден объяснять свою зарплату в 1 миллион гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, как можно легко уменьшить зарплату руководства и скандальные премии в НАКе.

Мы также писали о том, что зарплата председателей фракций и групп в парламенте, численность которого скоро могут сократить до 300 депутатов, в декабре 2019 года составила от 32 тыс. до 42 тыс. гривен.

Однако еще осенью парламентарии просили увеличить им зарплату до 70-100 тыс. гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама