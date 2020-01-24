Назван новый миллионер на зарплате: на каких госпредприятиях хорошо платят

Зарплата директора госпредприятия Антонов оказалась выше, чем у украинских министрови народных депутатов.
Более того, президент США Дональд Трамп, который получает 33,3 тыс. долларов в месяц (около 800 тыс. гривен), зарабатывает меньше, чем глава украинского авиаконцерна.
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, сообщают Українські Новини.
Так, топ-менеджер получил зарплату за декабрь в сумме 1 203 067 гривен.
Денежные средства были получены им 20 января.
При этом Донец занимает должность руководителя ГП "Антонов" с 30 мая 2018 года.
Его зарплата превосходит зарплату главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, который недавно был вынужден объяснять свою зарплату в 1 миллион гривен.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, как можно легко уменьшить зарплату руководства и скандальные премии в НАКе.
Мы также писали о том, что зарплата председателей фракций и групп в парламенте, численность которого скоро могут сократить до 300 депутатов, в декабре 2019 года составила от 32 тыс. до 42 тыс. гривен.
Однако еще осенью парламентарии просили увеличить им зарплату до 70-100 тыс. гривен.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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