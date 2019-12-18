Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

Назван объем газа в ПХГ Украины: стоит ли тревожиться

18 декабря, 20:31

В Украине мониторят собственные ресурсы газа на тот случай, если контракт с "Газпромом" не подпишут

/ Фото: Укртрансгаз

Объем газа в подземных хранилищах Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд кубометров. Об этом заявил генеральный директор "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – сказал он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга "Нафтогаза".

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд кубометров, до 19,77 млрд кубометров.

Реклама

По состоянию на 14 декабря запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума.

"Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января. Целевой уровень был достигнут 24 сентября.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017-м – почти 17 млрд кубометров, в 2016-м – всего 14,7 млрд кубометров.

В тренде
Курс под елочку: что будет с долларом к Новому году

С 5 апреля 2019 года Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд кубометров.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, чтоУкраина будет в тепле даже без газового договора с Россией.

"Рекордное количество газа закачано в наши подземные хранилища. Поэтому к этой зиме страна обеспечена энергоресурсами как никогда. Таким образом, на нас нельзя давить. Нельзя говорить – давайте договариваться, потому что будете в холоде", – сказал глава правительства.

Российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Газпром правительство транзит Нафтогаз Украины ПХГ

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправляться
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправлятьсяАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...