Назван объем газа в ПХГ Украины: стоит ли тревожиться

В Украине мониторят собственные ресурсы газа на тот случай, если контракт с "Газпромом" не подпишут

/ Фото: Укртрансгаз

Объем газа в подземных хранилищах Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд кубометров. Об этом заявил генеральный директор "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – сказал он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга "Нафтогаза".

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд кубометров, до 19,77 млрд кубометров.

Реклама

По состоянию на 14 декабря запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума.

"Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января. Целевой уровень был достигнут 24 сентября.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017-м – почти 17 млрд кубометров, в 2016-м – всего 14,7 млрд кубометров.

В тренде Курс под елочку: что будет с долларом к Новому году

С 5 апреля 2019 года Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд кубометров.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, чтоУкраина будет в тепле даже без газового договора с Россией.

"Рекордное количество газа закачано в наши подземные хранилища. Поэтому к этой зиме страна обеспечена энергоресурсами как никогда. Таким образом, на нас нельзя давить. Нельзя говорить – давайте договариваться, потому что будете в холоде", – сказал глава правительства.

Российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама