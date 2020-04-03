Назван самый эффективный способ поддержки украинцев в кризис: какими должны быть выплаты

Именно на эти цели и надо потратить кредиты от МВФ

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что поддержка экономики в период карантина и коронавируса должна заключаться в осуществлении прямых выплат населению.

Подобным путем экономику поддерживают развитые страны мира, которые тратят на противодействие экономическому кризису 5-10% ВВП, полагает Милованов.

"В Украине 10% ВВП это составляет примерно 400 млрд грн (14,49 млрд долларов). Размер поддержки, предоставляемой в Украине сейчас значительно меньше и должен быть увеличен в разы", — сообщил экс-министр.

Милованов считает, что людям, которые потеряли работу или другие источники дохода, нужно выплачивать хотя бы 50% зарплаты в месяц (а поскольку средняя зарплата в Украине составляет около 10 тыс. грн, то каждый гражданин в среднем получит по 5 тыс. грн). По его расчетам, на эти цели может уйти до 25 млрд грн (910 млн долларов) в месяц, а за 4 месяца карантина — 100 млрд грн (3,62 млрд долларов).

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"Прямая поддержка людям. С экономической и финансовой точки зрения, больше всего кризис ударит по людям, которые будут уволены, отправлены во временные отпуска, или которым будет уменьшена зарплата. Поэтому фокус государства должно быть на поддержке прежде всего работоспособных людей, а не пенсионеров", — заявил экс-чиновник.

Он считает, что право на получение государственной помощи должны иметь не только официально трудоустроенные украинцы, но и те люди, которые работают неофициально или оформлены как ФЛП. Выплачивать финансовую помощь Милованов рекомендует и малому и среднему бизнесу.

Деньги на помощь экономике Милованов предлагает взять у МВФ, но также не исключает, что государство может их напечатать.

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"Стоит ли проводить (фактически) эмиссию, если не будет хватать финансирования из-за рыночных механизмов? По моему мнению, да, из-за беспрецедентной ситуации. Но нужно помнить, что эмиссия не может быть заменой программы МВФ и поддержки других доноров и заимствований с рынка", — отметил он.

Также Милованов прогнозирует, что пик коронавируса в Украине придется на середину лета и именно на тот период нужно усиливать карантинные меры.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мелкому бизнесу помогут с выплатой зарплат во время карантина. В стране ввели понятие частичной безработицы и предусмотрели компенсации.

Напомним, законопроект № 3275 – это уже второй пакет законодательных изменений, направленный поддержать украинцев и их бизнесво время противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19. Так, 18 марта в Украине уже вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине действует карантин и закрыты внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, поэтому предприниматели нуждаются в поддержке.

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