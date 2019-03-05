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Назван ТОП-10 аграрной продукции, которую Украина продает миру

Сегодня, 21:20

Почти треть в украинском аграрном экспорте занимает кукуруза

Фото: Pixabay
Назван ТОП-10 аграрной продукции, которую Украина продает миру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eca/17a/5c7eca17a4734.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eca/17a/5c7eca17a4734.jpg Экономика Почти треть в украинском аграрном экспорте занимает кукуруза

Доля кукурузы в экспорте Украины по итогам января 2019 года составила 30,7%. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство перечислило ключевую продукцию украинского аграрного и пищевого экспорта за месяц (рейтинг составлен, исходя из суммы):

  1. Кукуруза (3,38 млн т на 537,62 млн долларов).
  2. Масло подсолнечное (495,61 тыс. т на 331,74 млн долларов).
  3. Пшеница, а также смесь пшеницы и ржи (1,01 млн т на 206,97 млн долларов).
  4. Жмых и другие твердые отходы, полученные при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов соевого и арахисового масла (506,32 тыс. т на 110,13 млн долларов).
  5. Соя (309,49 тыс. т на 101,23 млн долларов).
  6. Семена рапса (150 тыс. т на 63,89 млн долларов).
  7. Мясо и субпродукты домашней птицы (29,23 тыс. т на 38,86 млн долларов).
  8. Ячмень (120,19 тыс. т на 26,84 млн долларов).
  9. Жмых и другие твердые отходы соевого масла (64,71 тыс. т на 24,18 млн долларов).
  10. Сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей (1,94 тыс. т на 21,07 млн долларов).

Ранее сообщалось, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в январе 2019 года составил 1,7 млрд долларов, увеличившись почти на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость этого экспорта выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов приходились на украинский аграрный экспорт.

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что более 700 украинских компаний активно работают на европейском рынке:

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Тег экспорт, АПК

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