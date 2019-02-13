Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Назван ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине

Сегодня, 16:29

По словам Алексея Дорошенко, в январе больше всего выросли цены на капусту

Фото: Pixabay
Назван ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/429/c87/5c6429c871c33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/429/c87/5c6429c871c33.jpg Экономика По словам Алексея Дорошенко, в январе больше всего выросли цены на капусту

В январе 2019 года 88% социального ассортимента продуктов в Украине подорожали по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

"Девять из десяти продуктов в январе стали дороже… Произошел рост стоимости всех видов хлеба и молочки, борщевого набора, подсолнечного масла, яиц, макарон, муки, ячневой крупы, пшена, всех видов мяса и сала, колбасы и рыбы. Дешевле стали рис и сахар. Не изменилась цена на гречку и манку", – написал он на своей странице в Facebook сегодня, 13 февраля.

Он назвал ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего:

  • капуста – на 29% (в среднем стоит 11,5 грн за кг);
  • картофель – на 16% (9,3 грн за кг);
  • свекла – на 15% (12,5 грн за кг);
  • лук – на 10% (18,5 грн за кг);
  • пшено – на 5% (25,1 грн за кг).

При этом, по данным альтернативного исследования цен на продукты, которое провела Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей, в январе по сравнению с предыдущим месяцем капуста подорожала на 29%, картофель – на 27%, лук – на 25%, свекла – на 12%, морковь – на 5%, яблоки – на 2%, мука – на 1,5%, сало, рис, макароны, свинина и рыба – на 1%.

"Менее чем на процент выросла стоимость всех видов хлеба, пшена, говядины, вареной колбасы, сметаны, молока и сахара. В то же время на 1% подешевели куриные яйца, а менее чем на процент – куриное филе, творог и подсолнечное масло", – добавил Дорошенко.

Ранее Госстат сообщил, что по итогам 2018 года производство гречки выросло на 16,3%.  В целом за год было произведено 63,398 тыс. тонн гречки – ядрицы и сечки (дробленой гречки, которая потеряла целостность ядер).

Кроме того, по данным Госстата, в прошлом году украинские предприятия сократили объемы производства хлеба на 9,6% – до 949 тыс. тонн.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег овощи, цены на продукты, Алексей Дорошенко, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " Назван ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назван ТОП-5 стран-покупателей аграрной продукции Украины

Сегодня, 06:06

Рейтинг возглавляет Индия, которая импортировала продукции на 1,8 млрд долларов

В Украине станет больше свинины: эксперты дали оптимистичный прогноз

Вчера, 08:12

Пока что производство популярного вида мяса падает

Новые правила маркировки продуктов: за мелкий шрифт на колбасе будут наказывать

Вчера, 07:00

Через полгода появятся новые этикетки и большие штрафы 

Украина резко нарастила импорт лука

11 февраля, 20:53

По данным аналитиков, в январе в страну ввезли 9000 тонн лука – объем импорта стал рекордным для зимы

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Киевляне забросали мусором BMW известного телеведущего

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Еще короче: Настя Ивлеева показала новую стрижку

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте