Назван ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине
По словам Алексея Дорошенко, в январе больше всего выросли цены на капусту
В январе 2019 года 88% социального ассортимента продуктов в Украине подорожали по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
"Девять из десяти продуктов в январе стали дороже… Произошел рост стоимости всех видов хлеба и молочки, борщевого набора, подсолнечного масла, яиц, макарон, муки, ячневой крупы, пшена, всех видов мяса и сала, колбасы и рыбы. Дешевле стали рис и сахар. Не изменилась цена на гречку и манку", – написал он на своей странице в Facebook сегодня, 13 февраля.
Он назвал ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего:
- капуста – на 29% (в среднем стоит 11,5 грн за кг);
- картофель – на 16% (9,3 грн за кг);
- свекла – на 15% (12,5 грн за кг);
- лук – на 10% (18,5 грн за кг);
- пшено – на 5% (25,1 грн за кг).
При этом, по данным альтернативного исследования цен на продукты, которое провела Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей, в январе по сравнению с предыдущим месяцем капуста подорожала на 29%, картофель – на 27%, лук – на 25%, свекла – на 12%, морковь – на 5%, яблоки – на 2%, мука – на 1,5%, сало, рис, макароны, свинина и рыба – на 1%.
"Менее чем на процент выросла стоимость всех видов хлеба, пшена, говядины, вареной колбасы, сметаны, молока и сахара. В то же время на 1% подешевели куриные яйца, а менее чем на процент – куриное филе, творог и подсолнечное масло", – добавил Дорошенко.
Ранее Госстат сообщил, что по итогам 2018 года производство гречки выросло на 16,3%. В целом за год было произведено 63,398 тыс. тонн гречки – ядрицы и сечки (дробленой гречки, которая потеряла целостность ядер).
Кроме того, по данным Госстата, в прошлом году украинские предприятия сократили объемы производства хлеба на 9,6% – до 949 тыс. тонн.
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