Назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину
Наибольший объем денег поступил в Украину из США, он составил 17% от общей суммы
В 2018 году через системы денежного перевода в Украину поступили 2,3 млрд долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сегодня, 14 февраля.
При этом за пределы Украины граждане перевели 294 млн долларов.
В регуляторе отметили, что эти данные не включают информацию о переводах через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.
"Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода денег, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", – говорится в сообщении.
ТОП-5 стран-лидеров по объему переводов в Украину:
- из США – 17%;
- из Израиля – 13%;
- из России – 9%;
- из Италии – 8%;
- из Польши – 7%.
ТОП-5 стран-лидеров по объему переводов из Украины:
- в Россию – 36%;
- в Грузию – 10%;
- в Китай – 6%;
- в Азербайджан – 6%;
- в Узбекистан – 4%.
По данным НБУ, объем переводов в пределах Украины через системы перевода в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017-м до 150,53 млрд гривен (5,54 млрд долларов в эквиваленте).
Инфографика: Национальный банк Украины
Напомним, с 7 февраля 2019 года НБУ предоставил операторам почтовой связи право осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
О том, как меняются предпочтения украинцев в выборе стран для заработка, читайте в статье "Сегодня": Сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты и откуда.
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