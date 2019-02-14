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Назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину

Сегодня, 13:07

Наибольший объем денег поступил в Украину из США, он составил 17% от общей суммы

Фото: AFP
Назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg Экономика Наибольший объем денег поступил в Украину из США, он составил 17% от общей суммы

В 2018 году через системы денежного перевода в Украину поступили 2,3 млрд долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сегодня, 14 февраля.

При этом за пределы Украины граждане перевели 294 млн долларов.

В регуляторе отметили, что эти данные не включают информацию о переводах через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

"Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода денег, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", – говорится в сообщении.

ТОП-5 стран-лидеров по объему переводов в Украину:

  • из США – 17%;
  • из Израиля – 13%;
  • из России – 9%;
  • из Италии – 8%;
  • из Польши – 7%.

ТОП-5 стран-лидеров по объему переводов из Украины:

  • в Россию – 36%;
  • в Грузию – 10%;
  • в Китай – 6%;
  • в Азербайджан – 6%;
  • в Узбекистан – 4%.

По данным НБУ, объем переводов в пределах Украины через системы перевода в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017-м до 150,53 млрд гривен (5,54 млрд долларов в эквиваленте).

Инфографика: Национальный банк Украины

Напомним, с 7 февраля 2019 года НБУ предоставил операторам почтовой связи право осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

О том, как меняются предпочтения украинцев в выборе стран для заработка, читайте в статье "Сегодня": Сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты и откуда.

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Тег деньги, НБУ, переводы, Национальный банк, денежные переводы

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