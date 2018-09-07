Названа дата газовых переговоров Украины, России и ЕС

"Нафтогаз" готов к обсуждению, если на транзит после 2019 года распространят европейские правила

"Нафтогаз Украины" примет участие в трехсторонних переговорах для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года. Об этом сообщила руководитель управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Алена Осмоловская.

По ее словам, встреча на экспертном уровне состоится 12-13 сентября.

Российскую сторону на предстоящих переговорах будет представлять заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, европейскую – руководитель отдела по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

По итогам предыдущих переговоров в Берлине, которые прошли в июле-2018, стороны договорились, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.

Следующие трехсторонние переговоры министров энергетики России и Украины и вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины после 2019 года запланированы на октябрь.

Ранее в "Нафтогазе" уже заверили, что готовы к трехсторонним переговорам с РФ при участии ЕС при условии, что транзит газа по территории Украины после 2019 года будет обеспечен по европейским правилам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде. В свою очередь, представитель украинской компании отметил, что споры между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитражном суде уже урегулированы, но россияне не выполняют его решения.

По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Кроме того, "Нафтогаз" 6 июля подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года.

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