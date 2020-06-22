После выделения первого транша stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) Украина может получить первый транш финансовой помощи от Всемирного банка уже в июле. Сумма транша составит 350 млн долларов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Mind.

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В целом размер помощи от Всемирного банка составит 1 млрд долларов. Помимо этого, Украина может рассчитывать на второй транш от МВФ и денежную помощь от Еврокомиссии.

"Предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ до конца 2020 года (первый транш – 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего – 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро)", – сказал Марченко.

10 июня исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд специальных прав заимствования СДР (около 5 млрд долларов США).

В тренде Названа дата и сумма получения первого транша от Всемирного банка

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины уменьшится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики достигнет 5,2%.Выход из кризиса будет зависеть от обстановки в области здравоохранения, прогресса в проведении реформ и способности привлекать финансирование.

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Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает выполнение несложных структурных изменений. Об этом на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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