Названа дата открытия рынка земли в Украине

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Открытие рынка земли в Украине состоится в октябре 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее анонсировал старт земельной реформы.

"Нам нужно расти на 5-7% [ВВП] в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября", – сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями.

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По словам Гончарука, приобрести землю смогут украинские граждане и компании. Также в этом заверил аграриев и президент Украины Владимир Зеленский.

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"Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах", – отметил премьер.

По словам главы правительства, сейчас власти работают с Национальным банком Украины (НБУ) над механизмом удешевления кредитов. Министр финансов Оксана Маркарова уточнила, что правительство намерено благодаря этому механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выставил Кабмину четкий срок открытия рынка земли. Глава государства на встрече с топ-чиновниками 2 сентября также назначил ответственных за проведение земельной реформы. После этого состоялось первое заседание Кабмина Гончарука.

Мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне нормативной денежной оценки (НДО). Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

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