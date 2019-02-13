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Названа доля IT-индустрии в украинской экономике

Сегодня, 14:00

По прогнозу Степана Кубива, через полтора года работников IT-сектора будет 200 тысяч

Фото: Pixabay
Названа доля IT-индустрии в украинской экономике //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/405/6e7/5c64056e75427.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/405/6e7/5c64056e75427.jpg Экономика По прогнозу Степана Кубива, через полтора года работников IT-сектора будет 200 тысяч

Доля IT-индустрии в экономике Украины составляет 4% валового внутреннего продукта.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания Кабинета министров сегодня, 13 февраля.

"Сегодня IT-cектор – это 4% ВВП, 150 тыс. работников, с высокой заработной платой, которые формируют средний класс. Их через полтора года станет уже 200 тыс.", – сказал он.

По его словам, правительство вместе с Национальным банком Украины должно сформировать "лучшие предпосылки для создания финансовых проектов, которые создадут новые высокооплачиваемые рабочие места" и в других сферах.

Напомним, в феврале президент Петр Порошенко сообщил, что активный рост экономики Украины должен обеспечиваться по пяти приоритетным направлениям, включая IT-сектор.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в украинском IT-секторе "платят рыночные заработные платы". Среди отраслей, которые больше всего нуждаются IT- специалистах, – энергетика. Она сейчас в Украине трансформируется и выходит на новый уровень, поскольку является основой будущего цифрового мира.

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Тег Кабмин, экономика, Кубив, IT-сектор

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Источник:

Интерфакс-Украина

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