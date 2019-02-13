Названа доля IT-индустрии в украинской экономике
По прогнозу Степана Кубива, через полтора года работников IT-сектора будет 200 тысяч
Доля IT-индустрии в экономике Украины составляет 4% валового внутреннего продукта.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания Кабинета министров сегодня, 13 февраля.
"Сегодня IT-cектор – это 4% ВВП, 150 тыс. работников, с высокой заработной платой, которые формируют средний класс. Их через полтора года станет уже 200 тыс.", – сказал он.
По его словам, правительство вместе с Национальным банком Украины должно сформировать "лучшие предпосылки для создания финансовых проектов, которые создадут новые высокооплачиваемые рабочие места" и в других сферах.
Напомним, в феврале президент Петр Порошенко сообщил, что активный рост экономики Украины должен обеспечиваться по пяти приоритетным направлениям, включая IT-сектор.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в украинском IT-секторе "платят рыночные заработные платы". Среди отраслей, которые больше всего нуждаются IT- специалистах, – энергетика. Она сейчас в Украине трансформируется и выходит на новый уровень, поскольку является основой будущего цифрового мира.
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