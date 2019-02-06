Названа доля растаможенных б/у авто на украинском рынке

Свою первую регистрацию в январе прошли 51,5 тыс. легковых авто

Фото: Авто Евро Сила / Facebook.

Названа доля растаможенных б/у авто на украинском рынке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/987/871/5c49878719bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/987/871/5c49878719bb1.jpg 2019-02-06T15:17:00+02:00 Экономика Свою первую регистрацию в январе прошли 51,5 тыс. легковых авто

Иномарки с пробегом, растаможенные в Украине, заняли 91% первичного рынка легковых авто по итогам января. Об этом информирует пресс-служба "Укравтопром" в среду, 6 февраля.

"В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом… Основную массу в этих регистрациях составили бывшие "евробляхи", которым временно предоставлена льготная растаможка", – сказано в сообщении.

По данным ассоциации, украинцы чаще всего выбирали автомобили с дизельными двигателями – они охватили 71% первичных регистраций ввезенных авто с пробегом.

Лидерами стали автомобили Volkswagen (в январе зарегистрированы более 11,1 тыс. авто), Opel (более 5,5 тыс.), Audi (4,5 тыс.), Renault (3,7 тыс.) и BMW (почти 3,7 тыс.).

Напомним, с момента вступления в силу законов о "евробляхах" льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах обошлось украинцам в 4,1 млрд гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины. По данным ведомства, с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года было оформлено более 65 тысяч транспортных средств.

Ранее замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

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