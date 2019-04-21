Названа максимальная субсидия для новых фермерских хозяйств в Украине

Подробности сообщило Минагрополитики

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Новые фермерские хозяйства в Украине могут единовременно получить от государства бюджетную субсидию в размере 3000 грн на один гектар, но не больше 60 тыс. грн на одно хозяйство.

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Бюджетные средства поступят на счет, открытый в уполномоченном банке", – сказано в сообщении.

Чтобы получить средства, необходимо лично подать заявку и документы в региональные отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств:

копию устава фермерского хозяйства или договора о создании семейного фермерского хозяйства;

сведения из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, подтверждающие право собственности или пользования земельным участком;

копию финансового документа, подтверждающего чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 млн грн; фермерским хозяйствам, зарегистрированным в текущем году, – копию финотчета за последний квартал;

справку, действующую на дату подачи заявки, об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам;

согласие получателя о предоставлении Минагрополитики информации о нем по форме, определенной уполномоченным банком;

справку государственного регистратора о том, что хозяйство не является банкротом и не находится на стадии ликвидации.

Ранее в Минагрополитики сообщили, что, кроме дотаций на содержание коров, государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для фермеров до 35 лет – раз в год они могут получить до 40 тыс. грн.

Поголовье скота, включая коров, а также свиней, овец и коз, за первые два месяца 2019 года уменьшилось в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Мнения экспертов по этой проблеме читайте в статье "Сегодня": "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму. Подробнее смотрите в сюжете:

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