Названа максимальная субсидия для новых фермерских хозяйств в Украине
Подробности сообщило Минагрополитики
Новые фермерские хозяйства в Украине могут единовременно получить от государства бюджетную субсидию в размере 3000 грн на один гектар, но не больше 60 тыс. грн на одно хозяйство.
Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"Бюджетные средства поступят на счет, открытый в уполномоченном банке", – сказано в сообщении.
Чтобы получить средства, необходимо лично подать заявку и документы в региональные отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств:
- копию устава фермерского хозяйства или договора о создании семейного фермерского хозяйства;
- сведения из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, подтверждающие право собственности или пользования земельным участком;
- копию финансового документа, подтверждающего чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 млн грн; фермерским хозяйствам, зарегистрированным в текущем году, – копию финотчета за последний квартал;
- справку, действующую на дату подачи заявки, об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам;
- согласие получателя о предоставлении Минагрополитики информации о нем по форме, определенной уполномоченным банком;
- справку государственного регистратора о том, что хозяйство не является банкротом и не находится на стадии ликвидации.
Ранее в Минагрополитики сообщили, что, кроме дотаций на содержание коров, государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для фермеров до 35 лет – раз в год они могут получить до 40 тыс. грн.
Поголовье скота, включая коров, а также свиней, овец и коз, за первые два месяца 2019 года уменьшилось в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Мнения экспертов по этой проблеме читайте в статье "Сегодня": "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".
В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму. Подробнее смотрите в сюжете:
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