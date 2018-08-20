Названа стоимость "Укрпочты": компания впервые прошла международную проверку

"Укрпочта" впервые провела аудит финансовой отчетности с привлечением международного аудитора – общая стоимость всех активов почтового оператора на 31 декабря 2016 года составила 5,88 млрд гривен. Об этом сегодня, 20 августа 2018 года, сообщила пресс-служба государственного оператора почтовой связи.

"В заключении аудитора отмечается, что финансовая отчетность, с учетом высказанных замечаний, соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности", – говорится в пресс-релизе.

Согласно финансовой отчетности "Укрпочты", чистый доход по основным направлениям деятельности составил в 2015 году 3,89 млрд гривен, в 2016 году – 4,59 млрд гривен. Операционные расходы на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия, амортизацию и прочие операционные расходы составили в 2015 году – 4 млрд гривен, в 2016 году – 4,7 млрд гривен.

"Результаты аудита являются чрезвычайно важными и для нас, и для нашего главного акционера – государства, и для поставщиков, кредиторов, и для отечественных и международных партнеров. ... Сегодня мы практически можем сказать, что заканчиваем наведение порядка в отчетности, оценке активов и имеем в дальнейшем базу для развития компании, привлечения инвестиций", – отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Как сообщалось, на прошлой неделе у "Укрпочты" официально появился гендиректор. Смелянский по факту возглавлял "Укрпочту" с апреля 2016 года, однако избавился от приставки "и.о." только 17 августа 2018 года. "Укрпочта" также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" Александра Чернявского.

Напомним, жители сельской местности ранее были возмущены заявлением "Укрпочты" о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий.

Публичное акционерное общество "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года. В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.