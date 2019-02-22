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Названа сумма проектов, которые ЕИБ реализует в Украине

Сегодня, 20:00

По данным Минфина, Европейский инвестиционный банк осуществляет 14 проектов в стране

Фото: Pixabay
Названа сумма проектов, которые ЕИБ реализует в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/036/140/5c7036140365e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/036/140/5c7036140365e.jpg Экономика По данным Минфина, Европейский инвестиционный банк осуществляет 14 проектов в стране

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) реализует в Украине 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро. Об этом написала пресс-служба Министерства финансов на странице в Facebook.

"Кроме того, пять проектов общим объемом 302 млн евро находятся на разных стадиях подготовки", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня, 22 февраля, министр финансов Оксана Маркарова встретилась с вице-президентом ЕИБ Вазилем Гудаком.

Стороны уделили особое внимание одному из главных приоритетов работы Минфина – увеличению среднего уровня выборки доступных средств международных финансовых организаций и улучшению менеджмента совместных проектов.

В сообщении говорится, что Маркарова и Гудак договорились провести первый просмотр проектов ЕИБ 15 марта.

Напомним, в октябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ЕИБ готов ежегодно дополнительно инвестировать 500 млн долларов в развитие регионов Украины. 

В декабре сообщалось, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 млн евро на новый проект по повышению безопасности движения в Украине.

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Тег банки, Минфин, ЕИБ, реформы

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