Названа сумма проектов, которые ЕИБ реализует в Украине
По данным Минфина, Европейский инвестиционный банк осуществляет 14 проектов в стране
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) реализует в Украине 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро. Об этом написала пресс-служба Министерства финансов на странице в Facebook.
"Кроме того, пять проектов общим объемом 302 млн евро находятся на разных стадиях подготовки", – сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сегодня, 22 февраля, министр финансов Оксана Маркарова встретилась с вице-президентом ЕИБ Вазилем Гудаком.
Стороны уделили особое внимание одному из главных приоритетов работы Минфина – увеличению среднего уровня выборки доступных средств международных финансовых организаций и улучшению менеджмента совместных проектов.
В сообщении говорится, что Маркарова и Гудак договорились провести первый просмотр проектов ЕИБ 15 марта.
Напомним, в октябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ЕИБ готов ежегодно дополнительно инвестировать 500 млн долларов в развитие регионов Украины.
В декабре сообщалось, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 млн евро на новый проект по повышению безопасности движения в Украине.
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