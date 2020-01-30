Названы главные риски для экономики Украины: список НБУ

Регулятор объяснил, что может помешать росту ВВП и замедлению инфляции

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Национальный банк Украины (НБУ), который рекордно снизил учетную ставку, прогнозирует, что страну ждет замедление инфляции до 5% и рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,5%. При этом воплощению таких ожиданий в реальность может помешать ряд рисков, признают в НБУ.

"Ключевым риском для реализации этого макропрогноза Национальный банк, как и раньше, видит отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ", – подчеркнули в НБУ, отметив в этом контексте важность сохранения национализированного ПриватБанка в государственной собственности.

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Кроме того, по данным НБУ, актуальны также другие риски:

дальнейшее охлаждение мировой экономики и ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта на востоке Украины и новые торговые ограничения со стороны России;

сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата;

уменьшение объемов притока иностранного капитала.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

В декабре-2019 министр финансов Оксана Маркарова объясняла, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

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