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Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели в Украине

Сегодня, 18:55

С начала года существенно выросли цены на пшеничный хлеб

Фото: Pixabay
Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/875/e90/5c4875e90ed42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/875/e90/5c4875e90ed42.jpg Экономика С начала года существенно выросли цены на пшеничный хлеб

С начала января 2019 года цены на пшеничный хлеб в Украине повысились на 27%, а на морковь – снизились на 13%, следует из данных онлайн-сервиса "Инфляционный барометр" Министерства экономического развития и торговли.

ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего в период с 1 января по 5 февраля:

  • пшеничный хлеб – 34,43 грн/кг (+27,33% или 7,39 грн);
  • говядина – 149,97 грн/кг (+17,51% или 22,35 грн);
  • лук – 20,75/кг (+12,22% или 2,26 грн);
  • колбасы – 183,82 грн/кг (+6,4% или 11,05 грн);
  • сахар – 16,1 грн/кг (+5,16% или 0,79 грн).

ТОП-5 продуктов, стоимость которых снизилась больше всего:

  • морковь – 10,52 грн/кг (-13,27% или 1,61 грн);
  • яйца – 29,89 грн/десяток (-7,6% или 2,46 грн);
  • капуста – 24,28 грн/кг (-6,94% или 1,81 грн);
  • свекла – 13,4 грн/кг (-3,6% или 0,5 грн);
  • гречневая крупа – 20,78 грн/кг (-2,99% или 0,64 грн).

Сервис учитывает цены интернет-магазинов сетевых супермаркетов. На сайте отмечается, что их не следует сравнивать с данными Государственной службы статистики.

Ранее Госстат сообщил, что по итогам 2018 года производство гречки выросло на 16,3%. В целом за год было произведено 63,398 тыс. тонн гречки – ядрицы и сечки (дробленой гречки, которая потеряла целостность ядер).

Кроме того, по данным Госстата, в прошлом году украинские предприятия сократили объемы производства хлеба на 9,6% – до 949 тысяч тонн.

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Тег продукты, цены на продукты, Минэкономразвития, продукты питания

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