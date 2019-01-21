Названы регионы Украины с самыми дорогими и дешевыми соцпродуктами
Самая дорогая социальная корзина – в столице, а дешевая – в Тернопольской области
Самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области, написал в понедельник, 21 января, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Топ-5 регионов с самой дорогой социальной корзиной:
- Киев – 1302 грн;
- Киевская область – 1228 грн;
- Закарпатье – 1217 грн;
- Херсонская область – 1195 грн;
- Черновицкая область – 1191 грн.
Топ-5 регионов с самой дешевой социальной корзиной:
- Тернопольская область – 1085 грн;
- Житомирская область – 1117 грн;
- Львовская область – 1125 грн;
- Днепропетровская область – 1128 грн;
- Черниговская область – 1130 грн.
Дорошенко напомнил, что в социальную корзину входит 31 продукт: по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, ржаного хлеба, риса, манки, гречки, ячневой крупы, пшена, макарон, пшеничной муки, сахара, говядины, свинины, сала, филе и тушки курицы, вареной колбасы, мороженой рыбы, сметаны, творога, яблок, капусты, лука, свеклы, картофеля и моркови, 0,5 кг батона, 200 г сливочного масла, по литру молока, подсолнечного масла и десяток яиц.
"Стоимость всех видов мяса, рыбы и колбасы составляет почти половину социальной корзины, поэтому там, где дороже мясо и рыба, – там люди больше тратят на продукты. А в Тернопольской области, наоборот, уже давно самое дешевое мясо и сало", – добавил он.
Напомним, в начале этого года Дорошенко сообщал, что в Киеве цены на социально значимые продукты значительно превышают показатели по стране. Кроме столицы высокие цены также зафиксированы в Донецкой и Закарпатской областях. Третье место – за Херсонской областью.
В 2018 году особых скачков цен на продукты не было, а эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали.
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