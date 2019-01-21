Названы регионы Украины с самыми дорогими и дешевыми соцпродуктами

Самая дорогая социальная корзина – в столице, а дешевая – в Тернопольской области

Олексій Дорошенко / Facebook.

Названы регионы Украины с самыми дорогими и дешевыми соцпродуктами //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5f0/0a2/5c45f00a288c9.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5f0/0a2/5c45f00a288c9.jpg 2019-01-21T18:29:00+02:00 Экономика Самая дорогая социальная корзина – в столице, а дешевая – в Тернопольской области

Самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области, написал в понедельник, 21 января, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Топ-5 регионов с самой дорогой социальной корзиной:

Киев – 1302 грн; Киевская область – 1228 грн; Закарпатье – 1217 грн; Херсонская область – 1195 грн; Черновицкая область – 1191 грн.

Топ-5 регионов с самой дешевой социальной корзиной:

Тернопольская область – 1085 грн; Житомирская область – 1117 грн; Львовская область – 1125 грн; Днепропетровская область – 1128 грн; Черниговская область – 1130 грн.

Дорошенко напомнил, что в социальную корзину входит 31 продукт: по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, ржаного хлеба, риса, манки, гречки, ячневой крупы, пшена, макарон, пшеничной муки, сахара, говядины, свинины, сала, филе и тушки курицы, вареной колбасы, мороженой рыбы, сметаны, творога, яблок, капусты, лука, свеклы, картофеля и моркови, 0,5 кг батона, 200 г сливочного масла, по литру молока, подсолнечного масла и десяток яиц.

"Стоимость всех видов мяса, рыбы и колбасы составляет почти половину социальной корзины, поэтому там, где дороже мясо и рыба, – там люди больше тратят на продукты. А в Тернопольской области, наоборот, уже давно самое дешевое мясо и сало", – добавил он.

Напомним, в начале этого года Дорошенко сообщал, что в Киеве цены на социально значимые продукты значительно превышают показатели по стране. Кроме столицы высокие цены также зафиксированы в Донецкой и Закарпатской областях. Третье место – за Херсонской областью.

В 2018 году особых скачков цен на продукты не было, а эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали.

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