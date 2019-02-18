Названы самые пунктуальные авиакомпании

Статистику обнародовал международный аэропорт "Борисполь"

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

Названы самые пунктуальные авиакомпании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/abf/135/5c6abf135490f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/abf/135/5c6abf135490f.jpg 2019-02-18T16:34:00+02:00 Экономика Статистику обнародовал международный аэропорт "Борисполь"

Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в январе, стали Air Malta и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Показатель у авиакомпаний Qatar Airways, Czech Airlines и Belavia составил 90%.

Пунктуальность на уровне 90-70% зафиксирована у Brussels Airlines, Turkish Airlines, Air Astana, Austrian Airlines, Wind Rose, El Al, British Airways, Georgian Airways, SWISS, Ukraine International Airlines, LOT, Air Baltic, Air Arabia, KLM, Ryanair, Bravo Airways, Bukovyna.

Показатель пунктуальности у Lufthansa, Air France, Azur Air, Flydubai и YANAIR находился в диапазоне 50-70%, а ниже 50% была у SkyUp.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

В начале февраля проблемы со SkyUp наблюдались в международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского: 5 февраля задержались несколько рейсов украинской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх (Египет).

Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair, который в 2018 году начал полеты в Украину, в шестой раз назвали худшей авиакомпанией года. К такому выводу на основании опросов пассажиров пришла британская Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка.

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