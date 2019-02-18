Названы страны, которым Украина продает яблоки

По подсчетам аналитиков, в декабре и январе украинские яблоки покупали 18 стран

Фото: Pixabay

Названы страны, которым Украина продает яблоки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/72e/5c6ae272e2aac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/72e/5c6ae272e2aac.jpg 2019-02-18T18:58:00+02:00 Экономика По подсчетам аналитиков, в декабре и январе украинские яблоки покупали 18 стран

После рекордного урожая яблок в 2018 году украинские экспортеры в декабре 2018 года и январе 2019-го поставляли яблоки в 18 стран мира, пишет "Инфо-Шувар".

"Некоторые из этих стран появились в перечне направлений поставок впервые в истории независимости Украины. Они уверенно забирают часть у традиционных внешних рынков сбыта украинского яблока – Беларуси и Молдовы", – сказано в сообщении.

Аналитики отмечают, что Турция стала третьим крупнейшим покупателем украинских яблок, а ОАЭ – четвертыми.

В сообщении также сказано, что Украина поставляет яблоки и в страны Европейского Союза, которые собрали собственный рекордный урожай этих фруктов. В какие именно страны Евросоюза, не уточняется.

Украинские яблоки покупали также Ливия, Саудовская Аравия, Ирак, Сингапур, Малайзия и Шри-Ланка.

Напомним, в январе Украина отгрузила на внешний рынок более 8000 тонн яблок. С июля 2018 года она экспортировала более 27 000 тонн яблок общей стоимостью 9,7 млн долларов, что является лучшим результатом по меньшей мере за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы.

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