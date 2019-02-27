Названы ТОП-10 глобальных угроз для экономики
Аналитики разделили риски на три ключевых категориии
Перспективы мировой экономики ухудшаются, и реализация рисков может привести к замедлению роста глобального ВВП до 2,6% в 2020 году. Речь об этом идет в отчете журнала The Economist, в котором аналитики обнародовали ТОП-10 рисков для мировой экономики в 2019 году.
Специалисты разделили риски на три категории:
- политические;
- военные;
- финансовые.
Риски размещены в порядке уменьшения опасности (самый опасный – первый):
- Превращение конфликта США и Китая в полномасштабную глобальную торговую войну.
- Возможная рецессия США, к которой может привести корпоративный долг страны.
- Масштабный кризис в экономиках развивающихся стран.
- Возможность "хаотичного" и затяжного кризиса в Китае.
- Резкий скачок цен на нефть, которые недавно заметно упали.
- Военные действия из-за территориальных споров.
- Массовые кибератаки.
- Противостояние на Корейском полуострове, которое может привести к началу военных действий.
- Вероятность "жесткого" Brexit.
- Банковский кризис в Италии.
Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике и предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов.
В целом все чаще стали раздаваться голоса независимых экспертов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса. Финансовые рынки пошатнулись в декабре-2018 – инвесторы активизировали продажи на фоне решения ФРС повысить учетную ставки и новостей о торговой войне США с Китаем. Кроме того, на рынки давят растущие опасения по поводу замедления мировой экономики.
Ключевые риски обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:
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