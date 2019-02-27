Названы ТОП-10 глобальных угроз для экономики

Аналитики разделили риски на три ключевых категориии

Фото: AFP

Названы ТОП-10 глобальных угроз для экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg 2019-02-27T10:16:00+02:00 Экономика Аналитики разделили риски на три ключевых категориии

Перспективы мировой экономики ухудшаются, и реализация рисков может привести к замедлению роста глобального ВВП до 2,6% в 2020 году. Речь об этом идет в отчете журнала The Economist, в котором аналитики обнародовали ТОП-10 рисков для мировой экономики в 2019 году.

Специалисты разделили риски на три категории:

политические;

военные;

финансовые.

Риски размещены в порядке уменьшения опасности (самый опасный – первый):

Превращение конфликта США и Китая в полномасштабную глобальную торговую войну. Возможная рецессия США, к которой может привести корпоративный долг страны. Масштабный кризис в экономиках развивающихся стран. Возможность "хаотичного" и затяжного кризиса в Китае. Резкий скачок цен на нефть, которые недавно заметно упали. Военные действия из-за территориальных споров. Массовые кибератаки. Противостояние на Корейском полуострове, которое может привести к началу военных действий. Вероятность "жесткого" Brexit. Банковский кризис в Италии.

Фото: The Economist

Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике и предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов.

В целом все чаще стали раздаваться голоса независимых экспертов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса. Финансовые рынки пошатнулись в декабре-2018 – инвесторы активизировали продажи на фоне решения ФРС повысить учетную ставки и новостей о торговой войне США с Китаем. Кроме того, на рынки давят растущие опасения по поводу замедления мировой экономики.

Ключевые риски обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:

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