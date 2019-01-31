НБУ назвал цель по уровню инфляции на два года

Регулятор ожидает, что инфляция продолжит снижаться

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

НБУ назвал цель по уровню инфляции на два года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89c/11c/5c489c11c8072.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89c/11c/5c489c11c8072.jpg 2019-01-31T14:36:00+02:00 Экономика Регулятор ожидает, что инфляция продолжит снижаться

Жесткая монетарная политика Национального банка Украины позволит снизить инфляцию до 5% по итогам 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора, который обнародован в четверг, 31 января.

"Инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, Национальный банк ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года. К тому же, как и планировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.)", – сказано в сообщении.

По мнению НБУ, инфляцию также будут сдерживать:

взвешенная фискальная политика, которая будет обусловлена ​​необходимостью погашения значительных объемов государственного долга в 2019–2020 годах;

замедление роста зарплат под влиянием сокращения разрыва по их уровню по сравнению с соседними странами и ослабление интенсивности миграционных процессов;

относительно низкая волатильность обменного курса гривны и умеренные темпы импортируемой инфляции;

удешевление энергоресурсов на мировых рынках;

медленный рост цен на сырые продовольственные товары.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%.

Подробнее читайте в статье "Сегодня": Инфляция упала до минимума за пять лет: как изменились цены в Украине.

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