НБУ назвал цель по уровню инфляции на два года
Регулятор ожидает, что инфляция продолжит снижаться
Жесткая монетарная политика Национального банка Украины позволит снизить инфляцию до 5% по итогам 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора, который обнародован в четверг, 31 января.
"Инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, Национальный банк ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года. К тому же, как и планировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.)", – сказано в сообщении.
По мнению НБУ, инфляцию также будут сдерживать:
- взвешенная фискальная политика, которая будет обусловлена необходимостью погашения значительных объемов государственного долга в 2019–2020 годах;
- замедление роста зарплат под влиянием сокращения разрыва по их уровню по сравнению с соседними странами и ослабление интенсивности миграционных процессов;
- относительно низкая волатильность обменного курса гривны и умеренные темпы импортируемой инфляции;
- удешевление энергоресурсов на мировых рынках;
- медленный рост цен на сырые продовольственные товары.
Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%.
Подробнее читайте в статье "Сегодня": Инфляция упала до минимума за пять лет: как изменились цены в Украине.
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