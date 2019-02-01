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НБУ назвал основные причины роста мировых цен на нефть

Сегодня, 17:32

Главный фактор – договоренность между Китаем и США о закупках энергоресурсов

Фото: Pixabay
НБУ назвал основные причины роста мировых цен на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/594/eab/5c4594eab9055.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/594/eab/5c4594eab9055.jpg Экономика Главный фактор – договоренность между Китаем и США о закупках энергоресурсов

Обещание Китая увеличить закупки энергоресурсов в США стало весомым фактором возобновившегося роста мировых цен на нефть с начала января 2019 года. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за январь.

Регулятор также перечислил дополнительные факторы:

  • снижение общей добычи нефти Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в рамках достигнутых договоренностей ОПЕК+ по сокращению объемов добычи на 1,2 млн баррелей в сутки;
  • уменьшение запасов нефти и нефтепродуктов в США;
  • приостановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Канаде из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, сейчас в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. С 1 января 2019 года альянс покинул Катар.

В декабре 2016 года к соглашению о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей присоединились еще 11 стран (ОПЕК+): Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Экваториальная Гвинея (вошла в ОПЕК в 2017 году) и Южный Судан.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года североморская нефть WTI зафиксировала рекордный для этого месяца рост за все время наблюдений – с 1983 года. За месяц WTI подорожала более чем на 18%, что также является максимальным подъемом с апреля 2016 года. В свою очередь цена Brent увеличилась на максимальные с апреля 2016 года 15%. 1 февраля стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:12 по киевскому времени поднялась до 60,88 доллара за баррель.

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Тег НБУ, нефть, ОПЕК

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